9 тематических зон и 170 аттракционов: в Риге открывается семейный парк развлечений

В центре покупок Olimpia в надежде на значительный спад распространения Covid-19 на начало апреля запланировано открытие семейного парка развлечений Adventica, предлагающего разнообразные аттракционы как для детей, так и для их родителей. На площади более 2000 м2 разместятся 9 тематических зон, помещения для празднования дней рождения, детские электрокартинги и зона отдыха для родителей, сообщили RUS TVNET в Olimpia.
Ремонтные работы на втором этаже центра покупок планируется закончить после Пасхи.
"Мы с нетерпением дожидаемся времени, когда снова сможем безопасно собираться и весело проводить время в кругу друзей. Парк развлечений Adventica выбрал своим домом в Латвии центр покупок Olimpia, так как мы нашли общий язык, основанный на любви к отдыху, развлечениям и активному образу жизни. Мы видим, как в Olimpia формируется сообщество сторонников здорового образа жизни, и хотим стать его частью. Хотя строительство парка развлечений еще продолжается, мы с уверенностью утверждаем, что он приведет в восторг любого ребенка.
Для нас важно, чтобы развлечения в нашем парке были предельно безопасными, поэтому мы оборудуем мощную систему воздухообмена, ежечасно обеспечивающую помещения 16 000 м3 свежего воздуха", - подчеркивает патрон парка развлечений Adventica и отец Кристап.
Adventica создан профессионалами и одновременно фанатами приключений и активного образа жизни. Для общения со своей аудиторией они используют коллективный псевдоним "отец Кристап".
На обширной территории 2-го этажа центра покупок Olimpia разместятся 170 детских аттракционов на любой вкус, в том числе интерактивные стены, тематические игровые зоны, трассы для велогонок, музыкальные стены и надувные аттракционы.
Не забыты и самые маленькие - особая зона предусмотрена для младенцев. Отдельные 100 м2 парка будут отведены для мероприятий, как только в стране снова будет разрешено собираться вместе. Пока дети безопасно развлекаются, родители смогут перевести дух в благоустроенной специально для них зоне.