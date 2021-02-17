9 тематических зон и 170 аттракционов: в Риге открывается семейный парк развлечений

"Мы с нетерпением дожидаемся времени, когда снова сможем безопасно собираться и весело проводить время в кругу друзей. Парк развлечений Adventica выбрал своим домом в Латвии центр покупок Olimpia, так как мы нашли общий язык, основанный на любви к отдыху, развлечениям и активному образу жизни. Мы видим, как в Olimpia формируется сообщество сторонников здорового образа жизни, и хотим стать его частью. Хотя строительство парка развлечений еще продолжается, мы с уверенностью утверждаем, что он приведет в восторг любого ребенка.