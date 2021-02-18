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Правительство может выделить 2 млн евро для помощи творческим работникам. Кто сможет их получить?

ФОТО: Pexels

Сегодня, 18 февраля, правительство рассмотрит вопрос о выделении 2 млн евро из бюджетной программы "Средства для непредвиденных случаев" на программу занятости творческих работников Государственного фонда культурного капитала, свидетельствует повестка заседания Кабинета министров.

Согласно подготовленному Министерством культуры проекту распоряжения, в рамках программы с целью снижения негативных последствий кризиса из-за Covid-19 в сфере культуры творческим работникам планируется оказать поддержку в период с 1 января по 30 июня.

В 2020 году в рамках реализации целевой программы "Программа занятости творческих работников" было проведено два конкурса, на которые было подано 839 заявок, а запрошенное финансирование составило 1,3 млн евро. В результате было заключено 646 договоров о финансировании на общую сумму 1 млн евро. В рамках третьего конкурса финансирование было предоставлено по 664 заявкам на общую сумму 1 млн евро.

Как сообщили в Министерстве культуры, продолжая начатые в прошлом году инициативы, планируется повторно объявить конкурс по программы занятости творческих работников.

Подать заявки на получение финансирования смогут физические лица, которые занимались творческой деятельностью в течение последних трех лет,

предыдущая и планируемая творческая деятельность которых способствует развитию латвийской культуры и искусства, чья профессиональная деятельность пострадала из-за ограничений в связи с Covid-19, и которые во время подачи заявки не получают пособие по простою.

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