В Елгавском крае в результате пожара погибли три человека
В Лиелплатонской волости Елгавского края сегодня утром в результате пожара в жилом доме погибли три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Лиелплатонской волости Елгавского края сегодня утром в результате пожара в жилом доме погибли три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Сообщение о пожаре поступило около 8:30.
Площадь возгорания составила 81 кв. м. В ходе осмотра помещений дома были найдены тела трех погибших.
В настоящее время пожар локализован, на месте происшествия работает Госполиция.