Чт, 18.02.2021
Моя цель - выявить те группы населения, которые в настоящее время лишены всех льгот, но страдают от Covid-19. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш
1 мин для прочтения

В Елгавском крае в результате пожара погибли три человека

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

В Лиелплатонской волости Елгавского края сегодня утром в результате пожара в жилом доме погибли три человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Сообщение о пожаре поступило около 8:30.

Площадь возгорания составила 81 кв. м. В ходе осмотра помещений дома были найдены тела трех погибших.

В настоящее время пожар локализован, на месте происшествия работает Госполиция.

Последние новости

НАВЕРХ
Back