На горнолыжных трассах будут действовать еще более строгие ограничения

Учитывая хорошие погодные условия, которые особенно подходят для занятий зимними видами спорта, количество посетителей горнолыжных трасс значительно увеличилось, поэтому правительство считает, что необходимо принять дополнительные меры безопасности по борьбе с распространением Covid-19.

Новые ограничения предусматривают, что на горнолыжной базе и на территории, находящейся под ее управлением, могут одновременно находиться не более 300 человек при условии, что на каждого человека будет предоставлено не менее 70 квадратных метров открытого пространства и будет обеспечена возможность соблюдать дистанцию в 2 метра.

Если на территории горнолыжной базы есть пункты выдачи еды на вынос, то вблизи этого места не должно быть столов и скамеек.

Также предусмотрено, что владелец горнолыжной базы должен назначить ответственное лицо, которое организует выполнение мер эпидемиологической безопасности, а также предоставит необходимый персонал для реализации мер контроля, в том числе на автомобильных парковках.

Владелец также имеет право на подключение камер наблюдения с целью просмотра очередей у ​​мест скопления людей, таких как билетные кассы, пункты проката спортивного инвентаря, подъемники и зоны доставки еды.

Хотя приказ Кабинета министров (КМ) об объявлении режима ЧС запрещает оказание услуг, связанных со сферой развлечений, на практике было замечено, что подобные услуг не всегда ограничиваются развлекательными заведениями. Одна из таких услуг, которая все еще частично предоставляется - это прокат камер для катания с горок.

Правительство подчеркивает, что, хотя данная услуга предоставляется на открытом воздухе, этот вид развлечения не приравнивается к спорту.