В Эстонии за сутки зарегистрировано 952 новых случая Covid-19, в Литве - 663
За минувшие сутки в Литве подтверждено 663 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек. В Эстонии - 952 случая и четыре смерти.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 663 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек. В Эстонии - 952 случая и четыре смерти.
Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 663 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 243,2 случая.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 192 986 случаев Covid-19.
От коронавируса в Литве скончались 3145 человек.
Вакцинацию от Covid-19 в Литве полностью завершил 63 281 человек.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6380 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 952 теста (14,9 процента тестов), скончались четыре человека с коронавирусом.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа (444, в том числе 304 в Таллинне).
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 698,96 на 100 000 населения, а доля первичных позитивных результатов составляет 12,3 процента общего числа тестов.
За сутки в больницах открыли 50 новых историй болезни Covid-19, госпитализация требуется 508 пациентам.
В Эстонии от Covid-19 привиты 57 543 человека, в том числе две дозы вакцины получили 24 827 человек.