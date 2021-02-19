В Эстонии за сутки зарегистрировано 952 новых случая Covid-19, в Литве - 663

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 663 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составляет в Литве 243,2 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 192 986 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3145 человек.

Вакцинацию от Covid-19 в Литве полностью завершил 63 281 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6380 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 952 теста (14,9 процента тестов), скончались четыре человека с коронавирусом.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев коронавируса в Харьюмаа (444, в том числе 304 в Таллинне).

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 698,96 на 100 000 населения, а доля первичных позитивных результатов составляет 12,3 процента общего числа тестов.

За сутки в больницах открыли 50 новых историй болезни Covid-19, госпитализация требуется 508 пациентам.