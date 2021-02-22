Оцененное в миллиарды эстонское предприятие сменило название и стало конкурентом Revolut

19 февраля предприятие сообщило, что производит смену названия. Представители компании отметили, что "предприятии выросло из простого поставщика услуг перевода денег", обратив свое внимание на более сильные модели бизнеса, которые делают Wise практически цифровым банком.

Указывается, что Wise будет оказывать услуги в трех главных направлениях - международные банковские услуги, Wise Business - услуги для предприятий, а также Wise Business - решения программного обеспечения.

Планируется, что, реализовав новую бизнес-модель, Wise станет главным конкурентом Revolut. 1

Указывается, что в прошлом году рыночная стоимость Wise составляла более пяти миллиардов долларов. На предприятии указывают, что предложенные Wise Platform решения программного обеспечения используются в банках более чем в десяти странах.

"Сегодня наше имя соответствует тому, что мы строили до этого - среду для людей в обществе и предприятий с разными валютами. Сейчас очень важную роль в этом обществе играют и банки", - сказал руководитель компании Кристо Керман.

"Мы создали различные решения, облегчающие перевод денег. Главный опыт, используя Wise, останется прошлым - быстрые, дешевые и всегда доступные решения. Наша миссия неизменна - сделать доступными деньги без границ", - указал предприниматель.