Минблаг: сменить получателя пособия на ребенка можно до 1 марта

Решение о предоставлении финансовой поддержки вызвало много разных вопросов, касающихся нюансов ее получения. Самые важные поясняет Зита Мустермане, директор Департамента детской и семейной политики Министерства благосостояния:

"Закон о Сиротском суде гласит, что Сиротский суд, защищая личные интересы ребенка в отношениях с родителями, опекунами и другими лицами, принимает решение о приостановлении выплаты государственных социальных пособий лицу, не воспитывающему ребенка, и выплате их физическому лицу, которое на самом деле занимается воспитанием. Таким образом, в случаях, когда родители спорят о выплате указанного пособия одному из них, Сиротский суд принимает решение приостановить выплату пособия тому из родителей, который не воспитывает ребенка.

VSAA не разрешает родительские споры и не имеет права приостанавливать выплату уже предоставленного пособия только на основании заявления другого родителя. VSAA приостанавливает выплату пособия на основании решения Сиротского суда о приостановлении выплаты одному из родителей и выплаты лицу, которое фактически воспитывает ребенка, или добровольного отказа другого родителя от последующего получения пособия.

Если у родителей есть разногласия по поводу выплаты любого из упомянутых пособий другому родителю,

Минблаг предлагает обратиться в Сиротский суд своей административной территории с заявлением о выплате ему или ей пособия до 1 марта 2021 года. 4

В ситуации, если в Сиротский суд поступит заявление от лица с просьбой изменить получателя пособия и предоставить его тому лицу, которое фактически воспитывает ребенка, до 1 марта 2021 года, Сиротский суд немедленно проинформирует VSAA, и VSAA на основании полученного заявления получит право приостановить выплату как уже предоставленного пособия, так и единовременного пособия, пока Сиротский суд не примет решение, какой родитель является фактическим опекуном ребенка и имеет право на дальнейшее получение пособий на ребенка.