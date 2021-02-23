Оказание неотложной медицинской помощи ограничено в трех больницах

С 9 февраля в Кулдигской больнице не проводятся эндоскопические обследования, с 12 февраля в Краславскую больницу не принимаются пациенты внутреннего профиля, а с 21 февраля в Огрскую районную больницу не принимаются пациенты терапевтического и неврологического профиля.

В настоящее время из всех 17 стационарных лечебных учреждений для пациентов с Covid-19 общее количество занятых коек составляет 60% от всех перепрофилированных. Самый высокий - 92% - у Балвской больницы SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, 84% - в Видземской больнице, 80% - в SIA Ludzas medicīnas centrs, 79% - в SIA Jūrmalas slimnīca.

По словам Диты Хейберги, главы Медицинского центра катастроф NMPD, в настоящее время из пяти стационарных пациентов - один пациент с Covid-19, а остальные - обычные пациенты. В свою очередь, на койках интенсивной терапии эта пропорция составляет один пациент с Covid-19 на двух обычных пациентов.

Количество коек Covid-19 с прошлой недели уменьшилось на 6% - это количество уменьшилось для Лиепайской и Вентспилсской районных больниц. Однако с этими медицинскими учреждениями есть договоренность о том, что при необходимости эти койки будут перепрофилированы обратно, добавила Хейберга.

"Мы наблюдаем рост числа пациентов с Covid-19, возвращающихся в больницу из-за осложнений, связанных с Covid-19", - сказала Хейберга, добавив, что им нужны лечебные койки, которые в настоящее время обеспечить труднее всего.