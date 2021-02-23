С 1 марта могут разрешить работать всем небольшим магазинам

Планируется, что в местах торговли с отдельным входом и площадью до 300 квадратных метров все группы товаров можно будет продавать с понедельника, 1 марта.

По словам президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, в результате смогут открыться от 2000 до 3000 магазинов, в которых работают 4000-7000 человек. Большинство таких магазинов находятся не в столице.

Хотя Министерство здравоохранения выступает против ослабления ограничений в торговом секторе, ряд министров поддержали предложение Минэкономики.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс признал, что такое решение является наименее рискованным из всех вариантов, предлагаемых Министерством экономики. 17

Как сообщалось, предлагаемый Минэкономики вариант А предусматривает разрешение всем торговцам работать очно без ограничений ассортимента продаваемых товаров, но с введением "ковид-безопасной" концепции торговли.

Вариант B предусматривает сохранение текущих торговых ограничений, при этом торговые точки площадью до 300 квадратных метров могут продавать все группы товаров, а также могут работать небольшие магазины за пределами торговых центров.

Вариант C предусматривает, что все группы товаров могут продавать магазины площадью до 300 квадратных метров с отдельным входом, а также небольшие магазины за пределами торговых центров.

Вариант D предусматривает сохранение ограничений с дополнительным условием, что в торговых местах с индивидуальным входом могут продаваться все группы товаров, а вариант E предусматривает сохранение действующих ограничений только в выходные дни и снятие запрета на уличную торговлю.