Вт, 23.02.2021
Пожилые люди, получающие 1000 или даже 2000 евро в месяц, скорее всего, имеют достаточно средств, в то время как поддержка получателей небольших и очень маленьких пенсий очень необходима. Айя Барча, председатель LPF
Айя Барча, председатель LPF
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С 1 марта могут разрешить работать всем небольшим магазинам

ФОТО: LETA/Zane Bitere

Во вторник, 23 февраля, Кабинет министров концептуально поддержал предложение Минэкономики разрешить работу магазинов площадью до 300 квадратных метров, но окончательное решение будет принято на заседании правительства в четверг, 25 февраля.

Планируется, что в местах торговли с отдельным входом и площадью до 300 квадратных метров все группы товаров можно будет продавать с понедельника, 1 марта.

По словам президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, в результате смогут открыться от 2000 до 3000 магазинов, в которых работают 4000-7000 человек. Большинство таких магазинов находятся не в столице.

Хотя Министерство здравоохранения выступает против ослабления ограничений в торговом секторе, ряд министров поддержали предложение Минэкономики.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс признал, что такое решение является наименее рискованным из всех вариантов, предлагаемых Министерством экономики.

Как сообщалось, предлагаемый Минэкономики вариант А предусматривает разрешение всем торговцам работать очно без ограничений ассортимента продаваемых товаров, но с введением "ковид-безопасной" концепции торговли.

Вариант B предусматривает сохранение текущих торговых ограничений, при этом торговые точки площадью до 300 квадратных метров могут продавать все группы товаров, а также могут работать небольшие магазины за пределами торговых центров.

Вариант C предусматривает, что все группы товаров могут продавать магазины площадью до 300 квадратных метров с отдельным входом, а также небольшие магазины за пределами торговых центров.

Вариант D предусматривает сохранение ограничений с дополнительным условием, что в торговых местах с индивидуальным входом могут продаваться все группы товаров, а вариант E предусматривает сохранение действующих ограничений только в выходные дни и снятие запрета на уличную торговлю.

Напомним, в целях ограничения распространения Covid-19 в стране с 9 ноября 2020 года по 6 апреля 2021-го объявлен режим чрезвычайной ситуации и установлен ряд ограничений.

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