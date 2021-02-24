В Горно-Алтайске загорелся торговый центр: героем стал водитель автобуса

Большинство людей эвакуировались сами, однако 13 посетителям потребовалась помощь спасателей.

Настоящим героем стал водитель автобуса, который ехал мимо без пассажиров в салоне и решил помочь. Он подъехал близко к горящему зданию, в результате чего находящиеся на втором этаже люди смогли забраться на крышу автобуса. Между окном и крышей поставили лестницу, по которой люди и смогли спуститься.

В Горно-Алтайске наградят водителя, который подогнал автобус к окнам горящего торгового центра "Ткацкий-1". Благодаря этому посетители смогли выйти из окна и спастись pic.twitter.com/2WmTwjTVMB — lifenews_ru (@lifenews_ru) February 24, 2021

МЧС не располагает информацией о том, скольких людей спас водитель, однако там пообещали его наградить.