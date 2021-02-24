В Горно-Алтайске загорелся торговый центр: героем стал водитель автобуса

Большинство людей эвакуировались сами, однако 13 посетителям потребовалась помощь спасателей.
Настоящим героем стал водитель автобуса, который ехал мимо без пассажиров в салоне и решил помочь. Он подъехал близко к горящему зданию, в результате чего находящиеся на втором этаже люди смогли забраться на крышу автобуса. Между окном и крышей поставили лестницу, по которой люди и смогли спуститься.
МЧС не располагает информацией о том, скольких людей спас водитель, однако там пообещали его наградить.
Водитель Виталий Денисюк рассказал изданию Life, что не считает себя героем: "Я не считаю, что я совершил героический поступок. Просто, когда я увидел, что люди стоят на втором этаже, подогнал автобус, чтобы попытаться спустить их оттуда, эвакуировать. А вот люди, которые подбежали с лестницей - вот реальные герои. Найдите их, отблагодарите. Пусть гордятся их родители, которые воспитали таких детей".