Ср, 24.02.2021
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Андрис Козловскис, Depo DIY
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В Горно-Алтайске загорелся торговый центр: героем стал водитель автобуса

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В среду, 24 февраля, в одном из крупнейших торговых центров российского города Горно-Алтайска "Ткацкий-1" произошел сильный пожар. Как рассказали в МЧС по Респлубике Алтай, пожар в двухэтажном кирпичном здании тушили полтора часа, площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, пишет "Медуза". 

Большинство людей эвакуировались сами, однако 13 посетителям потребовалась помощь спасателей. 

Настоящим героем стал водитель автобуса, который ехал мимо без пассажиров в салоне и решил помочь. Он подъехал близко к горящему зданию, в результате чего находящиеся на втором этаже люди смогли забраться на крышу автобуса. Между окном и крышей поставили лестницу, по которой люди и смогли спуститься.

МЧС не располагает информацией о том, скольких людей спас водитель, однако там пообещали его наградить.

Водитель Виталий Денисюк рассказал изданию Life, что не считает себя героем: "Я не считаю, что я совершил героический поступок. Просто, когда я увидел, что люди стоят на втором этаже, подогнал автобус, чтобы попытаться спустить их оттуда, эвакуировать. А вот люди, которые подбежали с лестницей - вот реальные герои. Найдите их, отблагодарите. Пусть гордятся их родители, которые воспитали таких детей".

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