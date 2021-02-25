Видео ⟩ В Агенскалнсе двое мужчин из-за бутылки пива ударили ножом охранника Rimi

В середине рабочего дня Самвелл сидел в своей машине возле университетской клинической больницы имени Паула Страдиня.

Он рассказывает: "Я вышел на улицу покурить. Увидел, что идут двое мужчин. Они мне сразу показались подозрительными, особенно, когда услышал, что кто-то из них поранил кому-то руку".

"Ну, и когда они прошли уже большое расстояние, я услышал сирены. Я сразу понял, что это они что-то натворили, что это за ними", - говорит мужчина.

Заметив, что полицейские отправились на поиски двух злодеев через некоторое время, Самвелл помог выследить и схватить мужчин.

"Потом я спросил у полиции, что случилось. Оказалось, что они ножом ударили охранника магазина из-за бутылки пива", - рассказывает Самвелл.