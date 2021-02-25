Чт, 25.02.2021
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Андрис Козловскис, Depo DIY
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Видео ⟩ В Агенскалнсе двое мужчин из-за бутылки пива ударили ножом охранника Rimi

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В четверг, 24 февраля, в Агенскаленсе двое мужчин из-за бутылки пива ударили ножом охранника магазина Rimi. Рижанин Самвелл помог полиции задержать обоих преступниковs, сообщает передача Degpunktā. 

В середине рабочего дня Самвелл сидел в своей машине возле университетской клинической больницы имени Паула Страдиня.

Он рассказывает: "Я вышел на улицу покурить. Увидел, что идут двое мужчин. Они мне сразу показались подозрительными, особенно, когда услышал, что кто-то из них поранил кому-то руку".

"Ну, и когда они прошли уже большое расстояние, я услышал сирены. Я сразу понял, что это они что-то натворили, что это за ними", - говорит мужчина.  

Заметив, что полицейские отправились на поиски двух злодеев через некоторое время, Самвелл помог выследить и схватить мужчин.

"Потом я спросил у полиции, что случилось. Оказалось, что они ножом ударили охранника магазина из-за бутылки пива", - рассказывает Самвелл.

Видео: сюжет передачи Degpunktā

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