Чт, 25.02.2021
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Юрий Перевощиков
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За сутки в Эстонии 1154 случая Covid-19; в Литве - 538

Ковидное отделение в Ида-Таллиннской центральной больнице. ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

За минувшие сутки в Литве подтверждено 538 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек, сообщил 25февраля Департамент статистики. В Эстонии сделано 4939 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1154 теста (23,4%), скончались 10 человек.

Литва:

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 244,9 случая.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 196 047 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3209 человек. Всего с данным заболеванием прямо или косвенно связана 6251 смерть.

В Литве первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 143 092 человека, обеими дозами - 70 853.

За минувшие сутки было проведено 6924 молекулярных теста (ПЦР) на коронавирус, доля положительных тестов за последние семь дней составляет 7,8%.

Эстония: 

За минувшие сутки в Эстонии сделано 4939 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 1154 теста (23,4%), скончались 10 человек.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составила 850,8 случая на 100 000 населения, доля позитивных результатов - 14,3%.

За сутки в больницах открыли 77 новых историй болезни "Covid-19", в стационарном лечении нуждаются 504 пациента.

В Эстонии от Covid-19 привиты 68 629 человек, в том числе две дозы вакцины получил 28 351 человек.

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