Кремль хочет зайти в Беларусь тихо - через экономику

По его мнению, Россия заинтересована и в операционном контроле над Белорусской железной дорогой - возможно, тоже через создание холдинга. Сверхзадача при этом - "взять под контроль обеспечение транзитных потоков через территорию Беларуси", что связано уже с отношениями России и КНР, поскольку через Беларусь сейчас идет много китайских грузов в Европу.

Плюс гуманитарная, информационная сфера, конституционная реформа

Все эти планы выглядят, конечно, красиво, но ведь и Лукашенко крепкий орешек. Прежние проекты промышленной кооперации он заваливал со скандалом. Сейчас его позиции ослабли, однако норов остался прежним.

"Взрываться [по поводу уступки активов россиянам] Лукашенко еще будет. Но сейчас он откровенно тянет время. Он надеется, что как минимум год можно потратить на обсуждение всех этих сделок, а потом в нужный момент дать задний ход", - говорит Тышкевич.

Он полагает, что Россия это понимает, а поэтому ставит среди прочего на продвижение своих интересов в гуманитарной и информационной сфере. Речь идет о проектах мягкой силы в области образования, истории, культуры. Причем финансирование этих проектов Москва, зная придирчивое отношение белорусских властей к зарубежным грантам, старается "зашить в бюджет Союзного государства".

Также, по словам аналитика, Россия старается усилить свое влияние в Беларуси не только через классические СМИ, но и через социальные сети, интернет-сервисы ("Яндекс", Mail.ru, "Рамблер" и другие). Вообще Москве, у которой на белорусском направлении "колоссальная кадровая проблема", важно "воспитать в Беларуси лояльную к российским нарративам элиту".

Но у этой элиты должны быть еще возможности выступать на политическом поле. Так что Кремль, по мнению Тышкевича, заинтересован в запуске партийной жизни при трансформации политической системы в Беларуси. В частности - чтобы хоть часть депутатов (причем желательно не только парламента, но и местных советов) избирались по партийным спискам.

Да, пророссийский проект имеет ограниченную поддержку в белорусском обществе. Однако Москве достаточно, чтобы пророссийская фракция стала своеобразной третьей силой (наряду со сторонниками и оппонентами режима), владела, образно говоря, золотой акцией в парламенте. Кремлю не нужно, чтобы лояльные ему партии бегали под российскими триколорами, важно, как они будут голосовать, подчеркивает эксперт.

При этом, отмечает он, Москва по опыту знает, что если передавить, то Лукашенко становится в позу. "Россия старается использовать время, чтобы на следующем этапе ее позиции внутри Беларуси были на порядок более сильными", - резюмировал Тышкевич. Новым этапом он считает грядущий референдум по конституции.

Белорусский вождь не хочет уступать никому

Таким образом, улыбки двух вождей перед телекамерами в Сочи отнюдь не свидетельствуют о безоблачности отношений. Похоже, что перед Лукашенко там поставили трудные вопросы. И он прекрасно видит, что Кремль намерен входить в Беларусь через разные точки, чтобы развить здесь инфраструктуру своего влияния, а в итоге усилить контроль над страной.

Да, после прошлогодних событий вождю белорусского политического режима пришлось придвинуться к Кремлю, на всю катушку врубить пророссийскую риторику. Но при этом Лукашенко не хочет уступать ни капли власти над страной никому - ни тем, кого он презрительно называет "протестунами" и "беглыми", ни распрекрасной в его речах Москве.

Так что он будет в своей излюбленной манере лавировать и увертываться. Вполне вероятно, что уже в нынешнем году между союзниками снова заискрит, а главе дипломатии Владимиру Макею опять будет поручено свершить чудо и разблокировать отношения с Западом.