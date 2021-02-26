Павлютс о третьей волне Covid-19: возможно, придется вводить ограничения на передвижение

В среду директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле заявила в Twitter, что третья волна Covid-19 ожидается через две-четыре недели. В результате заполняемость больниц на Пасху может быть вдвое выше, чем на Рождество.

По словам Павлютса, задачей правительства является разработка четкого плана действий на тот момент, когда "загорятся красные лампочки". Он привел пример Литвы, где были введены ограничения на передвижение и заболеваемость падала намного быстрее.

Министр отметил, что заболеваемость Covid-19 в Литве в настоящее время значительно ниже, чем в Латвии, а это означает, что третья волна в Латвии может прийти "с более серьезными последствиями".

Павлютс сообщил, что на следующей неделе планируется удвоить возможности секвенирования штаммов Covid-19.