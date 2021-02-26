Минблаг: пособие в 500 евро выделяется за воспитание ребенка, а не самому ребенку

Единоразовую финансовую поддержку в размере 500 евро за каждого ребенка выделяют лицу, которое согласно Закону о государственном социальном страховании:

получает пособие по уходу за ребенком до одного года,

получает семейное государственное пособие,

получает доплату к семейному государственному пособию за ребенка с инвалидностью,

в связи с рождением ребенка получает пособие по беременности и родам на период декрета по беременности и родам, если ребенок родился до окончания режима чрезвычайной ситуации (далее - пособие по материнству),

а также тем семьям, у которых во время режима чрезвычайной ситуации появилось право получать пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, семейное государственное пособие, доплату к семейному государственному пособию за ребенка с инвалидностью или пособие по материнству.

В связи с выплатой этого пособия Минблаг получает много вопросов от жителей. На некоторые самые важные из них отвечает директор департамента детской и семейной политики Минблага Зита Мустермане:

"Семейное государственное пособие, как и единоразовую финансовую поддержку, выделяют не ребенку, а родителям или другому лицу, которое по решению Сиротского суда воспитывает ребенка. Если ребенок до совершеннолетия находится под опекой приемной семьи, то до наступления совершеннолетия пособие за воспитываемого ребенка получает его законный представитель - опекун, приемный родитель или усыновитель.

Ребенок, достигший 15-летнего возраста, является несовершеннолетним ребенком, находящимся под опекой родителей. Достижение возраста социальной дееспособности само по себе не дает ребенку право требовать семейное пособие, а также единоразовое пособие в размере 500 евро.

Однако имеются исключения, когда дети с 15 лет могут получать пособие сами, без посредничества родителей. Это предусматривает Закон о социальной безопасности, в котором установлено, что персона, достигшая возраста 15 лет, может подать запрос на социальные услуги и получить их. Это относится к тем случаям, когда родитель получаемые за ребенка социальные пособия тратит не на обеспечение материальных нужд ребенка, а, например, на алкоголь.

В этом случае ребенку необходимо обращаться в Сиротский суд, мотивируя свою просьбу о выплате пособия ему. Просьба должна быть достаточно обоснованной, причиной не может служить только желание ребенка получить это пособие, должны быть объективно обоснованные причины для смены получателя пособия, так как Сиротский суд, становясь на защиту интересов несовершеннолетнего лица, только в особых случаях принимает решение о выплате пособия самому ребенку, если он достиг возраста 15 лет.

Это никак не может быть связано только с желанием подростка получать пособие самому.

Как только подросток достигает возраста 18 лет, опекунство родителей прекращается и он получает такие же права и обязанности, как и любое другое совершеннолетнее лицо. Это означает, что у Сиротского суда нет правовой основы решать упомянутый вопрос, так как Сиротский суд защищает личные интересы ребенка в отношениях с родителями и решает споры между ними только до 18-летия ребенка.

Согласно Закону о социальном страховании, когда ребенок достигает возраста 18 лет, семейное государственное пособие, выделяемое за находящегося в опекунстве или в приемной семье ребенка, или пособие, выделенное решением Сиротского суда любому лицу, которое фактически растит ребенка, выделяется и выплачивается самому находящемуся в приемной семье ребенку. Это относится и к детям, находящимся в учреждениях опеки и достигшим 18 лет.

В гражданском праве установлена обязанность родителей содержать ребенка до того времени, пока он сам не сможет себя обеспечить. Из этого исходит, что если по объективным причинам ребенок, будучи совершеннолетним, не может себя обеспечить, то у родителей сохраняется обязанность обеспечивать его.

В том числе и тратя оказанную поддержку - семейное государственное пособие и единоразовую поддержку - на его питание. Обычно такой объективной причиной является обстоятельство, что подросток продолжает обучение в профессиональном учебном учреждении или университете очно, но не дольше чем до 24 лет.