Минблаг: пособие в 500 евро выделяется за воспитание ребенка, а не самому ребенку
Пособие в размере 500 евро выделяют за воспитание ребенка, а не самому ребенку, сообщили RUS TVNET в Министерстве благосостояния.
Пособие в размере 500 евро выделяют за воспитание ребенка, а не самому ребенку, сообщили RUS TVNET в Министерстве благосостояния.
Единоразовую финансовую поддержку в размере 500 евро за каждого ребенка выделяют лицу, которое согласно Закону о государственном социальном страховании:
В связи с выплатой этого пособия Минблаг получает много вопросов от жителей. На некоторые самые важные из них отвечает директор департамента детской и семейной политики Минблага Зита Мустермане:
"Семейное государственное пособие, как и единоразовую финансовую поддержку, выделяют не ребенку, а родителям или другому лицу, которое по решению Сиротского суда воспитывает ребенка. Если ребенок до совершеннолетия находится под опекой приемной семьи, то до наступления совершеннолетия пособие за воспитываемого ребенка получает его законный представитель - опекун, приемный родитель или усыновитель.
Однако имеются исключения, когда дети с 15 лет могут получать пособие сами, без посредничества родителей. Это предусматривает Закон о социальной безопасности, в котором установлено, что персона, достигшая возраста 15 лет, может подать запрос на социальные услуги и получить их. Это относится к тем случаям, когда родитель получаемые за ребенка социальные пособия тратит не на обеспечение материальных нужд ребенка, а, например, на алкоголь.
В этом случае ребенку необходимо обращаться в Сиротский суд, мотивируя свою просьбу о выплате пособия ему. Просьба должна быть достаточно обоснованной, причиной не может служить только желание ребенка получить это пособие, должны быть объективно обоснованные причины для смены получателя пособия, так как Сиротский суд, становясь на защиту интересов несовершеннолетнего лица, только в особых случаях принимает решение о выплате пособия самому ребенку, если он достиг возраста 15 лет.
Как только подросток достигает возраста 18 лет, опекунство родителей прекращается и он получает такие же права и обязанности, как и любое другое совершеннолетнее лицо. Это означает, что у Сиротского суда нет правовой основы решать упомянутый вопрос, так как Сиротский суд защищает личные интересы ребенка в отношениях с родителями и решает споры между ними только до 18-летия ребенка.
Согласно Закону о социальном страховании, когда ребенок достигает возраста 18 лет, семейное государственное пособие, выделяемое за находящегося в опекунстве или в приемной семье ребенка, или пособие, выделенное решением Сиротского суда любому лицу, которое фактически растит ребенка, выделяется и выплачивается самому находящемуся в приемной семье ребенку. Это относится и к детям, находящимся в учреждениях опеки и достигшим 18 лет.
В гражданском праве установлена обязанность родителей содержать ребенка до того времени, пока он сам не сможет себя обеспечить. Из этого исходит, что если по объективным причинам ребенок, будучи совершеннолетним, не может себя обеспечить, то у родителей сохраняется обязанность обеспечивать его.
Если совершеннолетнему подростку договориться с родителем о материальной поддержке невозможно, то иск в суд необходимо подавать ему самому как совершеннолетнему и дееспособному лицу".