Вы можете себе представить, что в понедельник уже 1 марта? "Первый день весны!" – скажут романтики.

"Время подачи чеков на возврат налогов!" – скажем мы. На самом деле, эта процедура носит чисто спиритический характер. 1

Никакой конкретики, хоть к экстрасенсу иди. "Скажите, я в этом году окажусь в плюсе или в минусе? Вроде даже все галочки поставил... - Фига у тебя запросы, я тебе что, гадалка что ли?! - Ну, Мадам Полина, вообще-то да...".

Кстати, вы знали, что для удобства налогоплательщиков было создано целых 2 мобильных приложения – "Оправданные расходы" и "Подозрительные сделки". А вообще, нас радует эта трогательная забота о гражданах – как налоги платить, так вот вам приложение, собирайте чеки хоть из любой точки страны... а как в детском садике место получить, так подождите 3 года.

Помните, в начале зимы мы писали про велодорожки на улице Чака? В общем, на днях выяснилось, что вместе с растаявшим снегом та самая велодорожка почти полностью пропала. И теперь придется её размечать заново. У нас есть предложение, может быть, в этот раз не стоит её чертить простой акварелью? Возьмите хотя бы гуашь, она подольше будет держаться.

По этой логике представляем, как у них там проходят остальные закупки - "Ты заказал зимние пуховики для строителей? - Ага. - На каком пухе? - На тополином. Ждите в июне". 1

Забавная новость пришла из США, там 2 женщины переоделись бабушками, чтобы получить вакцину от COVID-19. Дамочки не особо напрягались, потому что весь их "камуфляж" состоял из чепчиков, парочки очков и перчаток. Самое смешное, что это их вторая прививка, значит в первый раз их обман сработал. В любом случае, женщин отпустили, но контроль обещали усилить. Видимо, на входе поставят очень тощих мальчиков, и только настоящие бабушки не смогут пройти мимо, не вытащив из сумки конфетку. "Скажите что-нибудь по-бабушкински. - Пущай морда вся в прыщах, но не забывай, внучок, о щах!".

Интересный случай произошел в Италии – в Неаполе разыскивают мужчину, потерявшего в супермаркете бриллианты на 50 тысяч евро. Мужчина не заметил, как из его кармана что-то выпало, рассчитался на кассе и вышел. Кстати, спустя 20 дней он всё ещё за ними не вернулся. Драгоценности попытались передать в офис утерянных вещей при управлении Неаполя, но там заявили, что не имеют достаточно надежного сейфа для хранения такой находки, поэтому бриллианты продолжают храниться у юриста... в супермаркете.

Конечно, там-то охрана что надо! Через уборщицу бабку Франческу с половой тряпкой никто не пройдет! 1

Ну, а мы, отдел маркетинга и зорких глаз Balticom, заметили в одном комментарии на фэйсбуке, как нас назвали "Отделом маркетинга и страданий". Знаете, более точного описания мы еще не видели. Оно перебивает даже наше любимое "Отдел маркетинга и валерьяночки Balticom" и "Отдел маркетинга и не хотим сказать, что мы жирные, но наши бабушки нами гордятся Balticom".

А Вы будете подавать на разврат налогов?