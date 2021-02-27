В Эстонии выявлено 1570 новых случаев Covid-19; в Литве - 626

Литва:

За прошедшие сутки в Литве проведено 8000 анализов на Covid-19.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 197 343 человек, подтверждено выздоровление 183 324 инфицированных, скончались 3234 человека.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 26 февраля составила 249,7 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 162 148 человек, 72 811 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

Эстония:

За прошедшие сутки в Эстонии проведен 9451 анализ на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,96%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 64 399 человек, скончались 584 инфицированных.

В больницах лечение проходят 512 пациентов с Covid-19.

По данным Эстонского департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 26 февраля составила 948,78 случая на 100 тыс. жителей.