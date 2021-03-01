Пашинян согласен на досрочные выборы
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Премьер-министр Армении заявил о намерении перевести страну от парламентской к полу-президентской республике. Референдум об изменениях в Конституции Никол Пашинян предложил провести в октябре. В Ереване сегодня одновременно прошли митинги и сторонников, и противников премьера. Что происходит в столице Армении?
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 01.03.2021
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.