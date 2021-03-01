Пашинян согласен на досрочные выборы

Премьер-министр Армении заявил о намерении перевести страну от парламентской к полу-президентской республике. Референдум об изменениях в Конституции Никол Пашинян предложил провести в октябре. В Ереване сегодня одновременно прошли митинги и сторонников, и противников премьера. Что происходит в столице Армении?