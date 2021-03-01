Вт, 2.03.2021
В то же время планируется закрыть производство в Латвии, перенести его в Литву и Эстонию. Работу в Риге могут потерять до 90 человек представители Hanzas maiznīca
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Пашинян согласен на досрочные выборы

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Тысячи сторонников и противников премьера вышли на улицы. Сторонники и противники действующий власти в Армении протестуют и ставят палаточные городки. Пашинян заявил о готовности провести внеочередные выборы. Что происходит в Армении?
  • Алексея Навального возможно этапировали во владимирскую колонию. Чтобы узнать подробности об этом месте, туда отправился наш корреспондент
  • Президент Евросовета приехал в Грузию в разгар политического кризиса. Что думает еврочиновник о происходящем в стране и что обещает грузинским властям?

Премьер-министр Армении заявил о намерении перевести страну от парламентской к полу-президентской республике. Референдум об изменениях в Конституции Никол Пашинян предложил провести в октябре. В Ереване сегодня одновременно прошли митинги и сторонников, и противников премьера. Что происходит в столице Армении?

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 01.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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