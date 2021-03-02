В Болдерае полиция применила электрошокер против неадекватной пьяной многодетной матери

Вечером выходного дня полицейские Курземского управления отправились в Болдераю. Центр звонков 110 получил информацию о квартире на улице Межрозишу, в которой, возможно, находятся несколько детей, мать которых основательно напилась.

Прибывшие по адресу сотрудники муниципальной полиции констатировали, что мать детей находится в состоянии алкогольного опьянения.

Там же полицейские встретили и компанию детей, а также молодого человека, который рассказал, что является старшим сыном, однако здесь не живет.

В квартире царил сильный беспорядок - остатки еды, пустые бутылки алкоголя, разбитые стаканы. 2

"Я точно не знаю, но соседи говорят, что она пьет уже неделю", - рассказал полицейским старший сын женщины.

Как дети провели эту неделю, остается только догадываться, но было ясно, что им в этой среде, где среди гор окурков бегают тараканы, оставаться нельзя.

Видя, что мать буквально не может устоять на ногах, полицейские вызвали на место происшествия медиков, которые приняли решение забрать детей из семьи.

Мать детей стала эмоциональной, в результате чего взяла в руки нож и угрожала навредить себе. Чтобы остановить женщину, полицейским пришлось пусть в дело электрошокер. 2

После такого поворота событий на женщине защелкнули наручники, так она встретила медиков, которые решили госпитализировать даму на улицу Твайка, в свою очередь трое несовершеннолетних детей были доставлены в кризисный центр. С жизнью этой семьи в ближайшее время познакомятся социальная служба и сотрудники отдела муниципальной полиции Риги по предупреждению детской преступности.