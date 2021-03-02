Вт, 2.03.2021
В то же время планируется закрыть производство в Латвии, перенести его в Литву и Эстонию. Работу в Риге могут потерять до 90 человек представители Hanzas maiznīca
представители Hanzas maiznīca

Тестирование на Covid-19 увеличилось как в выходные, так и в рабочие дни

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

По данным Национальной службы здравоохранения, представленным на заседании правительства, на прошлой неделе тестирование на Covid-19 увеличилось как в будние, так и в выходные дни.

На прошлой неделе в рабочие дни использовалось 76% возможностей тестирования на Covid-19, что на 5 процентных пунктов больше, чем на предыдущей неделе, а в выходные дни - 38%, что на 1 процентный пункт больше.

На прошлой неделе в рабочие дни делался в среднем 12 461 тест при возможностях тестирования 16 300 образцов.

Координатор латвийской сети берущих анализы на Covid-19 лабораторий Сергей Никишин сообщил, что увеличиваются объемы тестирования в учебных заведениях, учреждениях и на предприятиях. Министерство здравоохранения организует семинары, чтобы объяснить важность тестирования и научить правильно делать экспресс-тесты на антитела и тесты по слюне.

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