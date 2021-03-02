Тестирование на Covid-19 увеличилось как в выходные, так и в рабочие дни

На прошлой неделе в рабочие дни использовалось 76% возможностей тестирования на Covid-19, что на 5 процентных пунктов больше, чем на предыдущей неделе, а в выходные дни - 38%, что на 1 процентный пункт больше.
На прошлой неделе в рабочие дни делался в среднем 12 461 тест при возможностях тестирования 16 300 образцов.
Координатор латвийской сети берущих анализы на Covid-19 лабораторий Сергей Никишин сообщил, что увеличиваются объемы тестирования в учебных заведениях, учреждениях и на предприятиях. Министерство здравоохранения организует семинары, чтобы объяснить важность тестирования и научить правильно делать экспресс-тесты на антитела и тесты по слюне.