Правозащитники, журналисты, инвалиды: как белорусские силовики громили общественные организации

Лишённый регистрации правозащитный центр "Весна"

Заместитель председателя ПЦ Валентин Стефанович в разговоре с Еврорадио говорит, что ситуация сейчас сложная: "Не буду здесь ничего скрывать: произошёл такой рейд, так сказать, по ряду правозащитных организаций, в том числе по "Весне", по нашим региональным отделениям. В результате была изъята и техника, и несколько наших членов вызывались на допросы. Член совета Дмитрий Соловьёв получил 12 суток ареста за бетонную "Погоню" на своём доме, которую он восемь лет назад вывесил".

Стефанович считает, это только первые шаги. Обыски проходили в рамках уголовного дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), которое пока что никто и не думает закрывать.

"Я так понимаю, что органы искали следы возможного финансирования этих самых "групповых действий". Поэтому, ну что, сейчас мы ждём следующих шагов. И это могут быть и задержания в рамках уголовных дел, в качестве обвиняемых или подозреваемых".

БАЖ

Силовики пришли с обысками в офис и домой к сотрудникам Белорусской ассоциации журналистов Олегу Агееву и Борису Горецкому. В офисе забрали системный блок и документы, осмотрели все рабочие места и шкафы. Дверь в офис БАЖ опечатали.

Как рассказывает заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий, работа организации сейчас очень замедлилась. Помимо опечатанного офиса, арестован счёт, нет печати и важных документов.

"Сейчас главная цель - сохранить организацию, сохранить те функции, которые мы выполняем. У нас большой образовательный блок всегда был, и Белорусская ассоциация гордилась образовательными программами, важно, чтобы это всё осталось. Глобально мы готовимся к съезду, который был назначен на 16 апреля. Это журналистский форум, пока не знаем, в каком формате пройдёт. Не слишком благоприятное время для съезда, но мы свою конституцию выполняем и будем её придерживаться. И конкурс "Вольнае слова" на днях начнём. В 2020 году было большое количество классных выдающихся высококачественных журналистских материалов от членов БАЖ".

Курьёзный момент - силовики зачем-то унесли из офиса Белорусской ассоциации журналистов папку с заявлениями на вступление в организацию. Когда их отдадут - неизвестно. Борис Горецкий говорит, что тем, кто хочет вступить в БАЖ, проще подать новые заявления, "так как, вероятно, папку отдадут нескоро".

"Офис по правам людей с инвалидностью"

21 января ДФР КГК "провёл проверку в отношении должностных лиц правозащитной организации "Офис по правам людей с инвалидностью". Обыски прошли как в офисе, так и дома у бухгалтера, людей, которые сотрудничали с Офисом. Изъяты документы и техника.

Так работа "Офиса по правам людей с инвалидностью" фактически оказалась парализована. Городской телефон не отвечает, телефоны сотрудников - тоже. На руководителя организации Сергея Дроздовского завели уголовное дело, он сейчас под домашним арестом. А Олег Граблевский, юрист организации, содержится в ИВС на Окрестина.

Независимый профсоюз РЭП

В середине февраля также с обыском приходили в РЭП. Геннадий Федынич, председатель профсоюза, рассказал, что организация сейчас работает, но работа парализована: "Офис частично дисфункционален, потому что мы не можем заменить и найти новую технику или бэушную, которую забрали. Забрали у нас семь ноутбуков, восемь жёстких дисков. Самое главное, что нам не оставили копию протокола, в которой должны быть вещи, которые изъяли. Сейчас пишем письма, чтобы нам вернули копию протокола.