Страховщики выплатили за сгоревший магазин Depo в Резекне 5,8 млн евро
Страховая компания Ergo выплатила Depo DIY 5,8 млн евро в качестве компенсации за сгоревший магазин Depo в Резекне, сообщили представители компании.
Страховая компания Ergo выплатила Depo DIY 5,8 млн евро в качестве компенсации за сгоревший магазин Depo в Резекне, сообщили представители компании.
Компенсация была выплачена за имущество, погибшее в результате пожара.
Страховая компания признала, что это самое крупное страховое возмещение, выплаченное Ergo в Латвии, а также второе по величине в истории латвийских страховщиков.
Представители Ergo напомнили, что пожар в здании магазина Depo в Резекне возник ночью 12 декабря 2020 года. Здание горело открытым огнем на площади 13 500 квадратных метров. В результате пожара погибло не только здание, но и все находившееся в нем оборудование и материалы.
Depo DIY застраховала в Ergo свой инвентарь, оборудование, включая погрузчики, запасы товаров и расходы на ликвидацию последствий несчастных случаев, а также риск закрытия бизнеса.
Ergo сообщила, что, согласно экспертному заключению, наиболее вероятной причиной пожара стал контакт пламени и искр с горючими материалами в результате короткого замыкания.
"Помимо уже выплаченного страхового возмещения, производится расчет убытков по риску прекращения бизнеса", - сказала член правления Ergo в Балтии Ингрида Кирсе.
Ergo выплатит дополнительную компенсацию за убытки, понесенные в результате прекращения бизнеса после пожара.
Владельцем здания магазина Depo в Резекне является фирма Romans F.