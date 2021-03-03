Страховщики выплатили за сгоревший магазин Depo в Резекне 5,8 млн евро

Компенсация была выплачена за имущество, погибшее в результате пожара.

Страховая компания признала, что это самое крупное страховое возмещение, выплаченное Ergo в Латвии, а также второе по величине в истории латвийских страховщиков. 1

Представители Ergo напомнили, что пожар в здании магазина Depo в Резекне возник ночью 12 декабря 2020 года. Здание горело открытым огнем на площади 13 500 квадратных метров. В результате пожара погибло не только здание, но и все находившееся в нем оборудование и материалы.

Depo DIY застраховала в Ergo свой инвентарь, оборудование, включая погрузчики, запасы товаров и расходы на ликвидацию последствий несчастных случаев, а также риск закрытия бизнеса.

Ergo сообщила, что, согласно экспертному заключению, наиболее вероятной причиной пожара стал контакт пламени и искр с горючими материалами в результате короткого замыкания.

"Помимо уже выплаченного страхового возмещения, производится расчет убытков по риску прекращения бизнеса", - сказала член правления Ergo в Балтии Ингрида Кирсе.

Ergo выплатит дополнительную компенсацию за убытки, понесенные в результате прекращения бизнеса после пожара. 1