Ср, 3.03.2021
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Завтра Сейм примет решение об утверждении омбудсмена

Зал пленарных заседаний Сейма ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Завтра, 4 марта, на внеочередном заседании Сейм примет решение об утверждении омбудсмена.

Депутатам предстоит выбрать из трех кандидатов, среди которых нынешний омбудсмен Юрис Янсонс, парламентский секретарь Министерства благосостояния Кришс Липшанс и бывший руководитель Талсинской краевой думы Эдгар Зелдерс.

Перед рассмотрением этого вопроса в Сейме необходимо получить подтверждение от соответствующих инстанций о соответствии кандидатов определенным в законе должностным требованиям.

Наибольшие шансы занять эту должность сейчас у нынешнего омбудсмена Янсонса, поскольку его поддерживают три партии коалиции - Национальное объединение, "Новое Единство" и "Для развития/За!", а также находящийся в оппозиции Союз "зеленых" и крестьян и, скорее всего, партия "Согласие".

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