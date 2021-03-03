Завтра Сейм примет решение об утверждении омбудсмена

Перед рассмотрением этого вопроса в Сейме необходимо получить подтверждение от соответствующих инстанций о соответствии кандидатов определенным в законе должностным требованиям.

Наибольшие шансы занять эту должность сейчас у нынешнего омбудсмена Янсонса, поскольку его поддерживают три партии коалиции - Национальное объединение, "Новое Единство" и "Для развития/За!", а также находящийся в оппозиции Союз "зеленых" и крестьян и, скорее всего, партия "Согласие".