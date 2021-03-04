Из-за быстрого распространения Covid-19 в нескольких регионах Латвии возможно массовое тестирование

Председатель районного совета Балви Айгарс Пушпурс сообщил LETA, что Комиссия гражданской защиты Балвского района сотрудничества согласилась предложить SPKC провести групповое тестирование, как это делается в других муниципалитетах в случае крупномасштабных вспышек. Мэр признал, что тестирование в учреждениях тоже проводилось раньше. Планируется, что массовое тестирование будет проведено во всех муниципалитетах, которые в будущем будут входить в состав Балвского района - Балвском, Вилакском, Балтинавском и Ругайском.

По словам Пушпурса, во встрече принял участие и директор Департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков, который признал, что введение ограничений на передвижение по территориям регионов уже затягивается. Пушпурс также, принимая во внимание опыт во время комендантского часа, сказал, что есть люди, которые, несмотря на ограничения, ищут возможности собраться. Поэтому уже сейчас планируется уделить особое внимание контролю за собраниями, потому что места, где это происходит больше всего, хорошо известны.