Во втором квартале этого года планируется получить почти 2 миллиона доз вакцин от Covid-19
Во втором квартале этого года планируется получить в общей сложности 1,8 млн доз вакцин от Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Во втором квартале этого года планируется получить в общей сложности 1,8 млн доз вакцин от Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
По его словам, этот прогноз основан на "осторожных" расчетах, принимающих во внимание, что объемы производства вакцины AstraZeneca могут уменьшиться и некоторые поставки могут задержаться. Также этот прогноз не включает возможную доступность вакцин, которые еще не зарегистрированы в Европейском союзе, но могут быть зарегистрированы в ближайшее время.
Таким образом, несмотря на то, что Латвия на второй квартал заказала 2,4 млн доз вакцин от Covid-19, прогнозируется, что будет получено около 1,8 млн доз. "Это, на мой взгляд, достаточно реалистичный прогноз, если не произойдет чего-то совершенно неожиданного", - добавил министр.