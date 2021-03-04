Во втором квартале этого года планируется получить почти 2 миллиона доз вакцин от Covid-19

По его словам, этот прогноз основан на "осторожных" расчетах, принимающих во внимание, что объемы производства вакцины AstraZeneca могут уменьшиться и некоторые поставки могут задержаться. Также этот прогноз не включает возможную доступность вакцин, которые еще не зарегистрированы в Европейском союзе, но могут быть зарегистрированы в ближайшее время.