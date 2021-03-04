Чт, 4.03.2021
Люди в трудовых коллективах чувствуют себя в безопасности, потому что есть "пузырь", но при этом они забывают, что после работы люди идут домой, в магазины и тогда, даже не чувствуя этого, могут заболеть и заразить других. Кришьянис Кариньш
Кришьянис Кариньш

Во втором квартале этого года планируется получить почти 2 миллиона доз вакцин от Covid-19

Эффективность вакцины Johnson &amp; Johnson оценивается в 85%, если речь идет о предотвращении тяжелого течения болезни ФОТО: BBC News

Во втором квартале этого года планируется получить в общей сложности 1,8 млн доз вакцин от Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По его словам, этот прогноз основан на "осторожных" расчетах, принимающих во внимание, что объемы производства вакцины AstraZeneca могут уменьшиться и некоторые поставки могут задержаться. Также этот прогноз не включает возможную доступность вакцин, которые еще не зарегистрированы в Европейском союзе, но могут быть зарегистрированы в ближайшее время.

Таким образом, несмотря на то, что Латвия на второй квартал заказала 2,4 млн доз вакцин от Covid-19, прогнозируется, что будет получено около 1,8 млн доз. "Это, на мой взгляд, достаточно реалистичный прогноз, если не произойдет чего-то совершенно неожиданного", - добавил министр.

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