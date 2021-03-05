Павлютс прокомментировал прозвучавшую в соцсетях информацию о "тотальном локдауне"

Павлютс указал, что в правительстве по данному вопросу сейчас дискуссии не ведутся. "Специалисты готовят несколько сценариев, из которых правительству нужно будет выбрать", - пояснил министр, добавив, что он очень сомневается, что в нынешней ситуации кто-то предложит "на полном серьезе ввести всеобъемлющий локдаун".

"Это - последний шаг. Нет более серьезного шага с точки зрения борьбы с распространением вируса, чем "полный локдаун. Об этом сейчас серьезных дискуссий не ведется", 14

- отметил Павлютс.

На вопрос, могут ли быть отменены в связи с приближением третьей волны Covid-19 введенные с 1 марта облегчения в сфере индустрии красоты и торговли, Павлютс отвечать воздержался.

"Я думаю, что это было бы своеобразным дерганьем. Наше правительство за последние недели пару раз уже делало противоречивые шаги от одного заседания к другому, и какая-то преемственность быть должна", - отметил министр здравоохранения.

По словам Павлютса, заболеваемость в Латвии сейчас стабильно стоит на месте и не снижается, что плохо.

"Заболеваемость высока, людей в больницах много. Каждый заболевший обходится экономике в целом - он не может ходить на работу, у него есть контактные лица, - все это потери", - отметил министр.

"Пока заболеваемость не растет, у нас нет оснований что-то резко менять, но нужно понимать, что в тот момент, когда заболеваемость начнет расти, нам придется считаться с некоторыми серьезными шагами". 14

Напомним, на заседании правительства во вторник, 2 марта, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков говорил о необходимости ужесточения требования удаленной работы.

Ограничения на скопление людей также являются одной из самых эффективных мер безопасности.

Строгий контроль существующих требований в обществе и на рабочем месте также является важным аспектом.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш 2 марта отметил, что группе по оперативному управлению, в которую входят представители министерств и эксперты, поручено разработать два варианта пересмотра ограничений.