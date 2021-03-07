"Активные действия" отстают от появления нового штамма Covid-19 в Латвии. К чему готовиться?

Эксперты предупреждали об этом с тех пор, как в конце 2020 года в Великобритании был обнаружен новый штамм вируса. Позже, во второй половине января, Юрий Перевощиков, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), подчеркнул в Кабинете министров, что опыт Великобритании, Португалии и Ирландии уже показал, что третья волна может быть намного серьезнее.

Самый заразный штамм вируса, который также обнаружен в Латвии, на 50% более заразен и в Великобритании быстро стал почти полностью доминирующим. 9

В Эстонии ухудшение ситуации тоже связано с появлением нового штамма вируса, а также с преждевременным ослаблением ограничений. SPKC прогнозирует, что в ситуации, аналогичной Эстонии, в начале апреля количество пациентов в больницах Латвии приблизится к двум тысячам. А если будет как в Великобритании - в стационарах окажется более 2000 пациентов одновременно, и это станет еще одним вызовом для Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) при планировании, куда отвозить больных.

Поэтому отрасль здравоохранения настаивает на ограничениях для борьбы с вирусом. То, что к нам пришел новый штамм вируса, показывает, что ранее в определенных направлениях не было принято достаточно мер предосторожности. Такой вывод можно сделать после изучения структуры вирусных генов, что позволяет обнаруживать вирусные мутации. Характерные для Латвии варианты со временем исчезли, а из-за границы привозят все новые мутации вируса.

Говоря о подготовке к более широкому распространению этого штамма (или других новых разновидностей), Минздрав также подчеркивает роль общества - к происходящему нужно относиться серьезно. "К сожалению, сейчас такая ситуация, когда количество вакцинированных не так уж и велико. Эти ограничительные меры сейчас, я бы сказала, - первый шаг, и только потом - пропускная способность больниц. Здесь все работает комплексно", - говорит Санита Янка, руководитель отдела качества медицинского обслуживания Минздрава.

Однако она отмечает, что с точки зрения укрепления ресурсов также ведутся подготовительные работы. Будет проводиться больше тестов, на дому будет доступна кислородная терапия, при необходимости больницы будут оборудованы еще лучше. Правда, не все запланированное будет осуществлено в ближайшее время. Например, дополнительное оборудование больниц за счет выделенных в начале года средств может быть полностью завершено в мае-июне, потому что, например, на закупку медицинского оборудования нужно время.