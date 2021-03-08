Сегодня в Латвию планируется доставка 1170 вакцин Pfizer/BioNTech
Планируется, что сегодня Латвия получит очередную поставку вакцин Pfizer/BioNTech из 1170 доз, сообщили в бюро вакцинации.
Планируется, что сегодня Латвия получит очередную поставку вакцин Pfizer/BioNTech из 1170 доз, сообщили в бюро вакцинации.
На этой неделе предусмотрены две поставки вакцин. Во вторник, 9 марта, планируется получить 24 000 вакцин AstraZeneca.
В целом с 8 марта по 4 апреля запланировано десять поставок вакцин, в результате чего Латвия может получить 164 448 доз вакцины.
Планируется, что 15 марта в Латвию будет доставлено 1170 доз вакцины Pfizer/BioNTech, 17 марта - 15 412 доз вакцины AstraZeneca, 21 марта - 16 800 вакцин Moderna, 22 марта - 1170 вакцин Pfizer/BioNTech, 24 марта - 37 444 вакцины AstraZeneca, 29 марта - 1170 вакцин Pfizer/BioNTech, 31 марта - 40 912 вакцин AstraZeneca, а после этого еще запланирована поставка 25 200 доз вакцин Moderna.
Все эти поставки пока не подтверждены, кроме того, как ранее указал Минздрав, информация о сроках и объемах поставок может меняться.