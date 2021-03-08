Министр здравоохранения: на этой неделе ежедневно планируется вакцинировать 2500 человек

Таким образом, к концу недели в Латвии будет 99 666 человек, которые получили по крайней мере первую дозу вакцины от Covid-19, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основе данных Национальной службы здравоохранения.

По прогнозам министра, в ближайшие две недели сохранятся примерно такие же темпы вакцинации, так как будет получено примерно такое же количество вакцин. 2

В конце марта в Латвию поступят более крупные партии вакцин, соответственно возрастут и темпы вакцинации. "Мы готовим фазу массовой вакцинации с апреля", - сообщил Павлютс.