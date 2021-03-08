Владельцы офисных помещений возражают против требования удаленной работы

В понедельник арендодатели крупных офисных зданий направили открытое письмо Кабинету министров, в котором выразили обеспокоенность по поводу возможного введения обязательной удаленной работы. По мнению авторов письма, такое решение может нанести серьезный ущерб экономике страны, лишив многие компании возможности заниматься своей основной деятельностью, а арендодателей офисных зданий оставить без каких-либо источников дохода.

Авторы письма утверждают, что большинство офисных работников уже и так работают удаленно - в офисы приходят только те сотрудники, специфика работы которых не позволяет работать удаленно.

Вместо удаленной работы они предлагают ввести ограничение - один человек на 25 квадратных метров. Если все же правительство решит в пользу обязательной удаленной работы, необходимы механизмы поддержки арендодателей.

Авторы письма отмечают, что, по данным опроса арендодателей офисных зданий в Латвии, 70-90% офисных работников уже работают удаленно. Офисы ввели эпидемиологические требования, поскольку ни один работодатель не хочет, чтобы его сотрудники заболели и ушли на самоизоляцию, что еще больше затруднит работу компании. В офисах введены меры дезинфекции, соблюдение дистанции, посменная работа, использование масок.

Авторы письма подчеркивают, что экспорт латвийских услуг "производится" в офисах, экспорт услуг по объему больше, чем экспорт товаров, и дает больше добавленной стоимости для экономики Латвии, чем производство, поэтому введение запрета находиться в офисных помещениях будет означать огромные убытки.