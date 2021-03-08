В Латвии вырос выпуск промышленной продукции

В том числе рост в обрабатывающей промышленности составил 2,2%, в электро- и газоснабжении - 7,5%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров - 4%.

По сравнению с январем 2020 года значительно вырос объем производства в секторе высоких и средневысоких технологий: в производстве основных фармацевтических веществ и фармацевтических препаратов, а также производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования, химических веществ и продуктов - на 9,6%. Объемы производства также значительно выросли в производстве одежды - на 16,6%, полиграфии и воспроизведении записей - на 14,7%, в производстве мебели - на 13,3%, а также в производстве древесины и изделий из дерева и пробки - на 6,3%.

В свою очередь снизился объем производства в секторе ремонта и установки оборудования - на 37,3%, в производстве текстильных изделий - на 7,3%, в производстве продуктов питания - на 8%, а также в производстве готовых металлических изделий - на 2,3%.