Ср, 10.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

В Риге из горящего здания эвакуированы четыре человека

Иллюстративное фото ФОТО: Surak Chaipayoun, Shutterstock.

Во вторник в Риге из горящего здания были эвакуированы четыре человека, сообщает агентство LETA.

В 16:28 был получен вызов на пожар в семиэтажном здании в Риге. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит стена квартиры на шестом этаже и межэтажное перекрытие квартиры на мансардном этаже на площади в 30 кв. метров.

Из задымленного здания были эвакуированы четыре человека. В 20:17 пожар был ликвидирован.

За прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба (VUGD) в целом получила 26 вызовов - девять на пожары, 11 на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.

VUGD напоминает, что во всех квартирах должны быть установлены детекторы дыма, а частные дома необходимо дополнительно обеспечить огнетушитель.

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