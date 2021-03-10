В Риге из горящего здания эвакуированы четыре человека
Во вторник в Риге из горящего здания были эвакуированы четыре человека, сообщает агентство LETA.
Во вторник в Риге из горящего здания были эвакуированы четыре человека, сообщает агентство LETA.
В 16:28 был получен вызов на пожар в семиэтажном здании в Риге. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит стена квартиры на шестом этаже и межэтажное перекрытие квартиры на мансардном этаже на площади в 30 кв. метров.
Из задымленного здания были эвакуированы четыре человека. В 20:17 пожар был ликвидирован.
За прошедшие сутки Пожарно-спасательная служба (VUGD) в целом получила 26 вызовов - девять на пожары, 11 на спасательные работы, а шесть вызовов оказались ложными.
VUGD напоминает, что во всех квартирах должны быть установлены детекторы дыма, а частные дома необходимо дополнительно обеспечить огнетушитель.