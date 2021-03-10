Ср, 10.03.2021
Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира. Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Левитс: введение ковид-паспортов в Латвии можно обсудить летом

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Необходимость введения ковид-паспортов внутри страны можно рассмотреть летом, потому что к этому времени жители Латвии в любое время и в любом месте по собственном выбору смогут привиться от Covid-19, сказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Эгил Левитс.

Введение таких паспортов в странах Европейского союза президент считает логичным, так как их границы практически открыты. "Люди, которые привились, представляют меньше угрозы и для себя, и для других, поэтому в отношении них ограничения непропорциональны", - сказал Левитс.

В Латвии о введении паспортов вакцинации можно подумать в тот момент, когда у всех, кто хочет, будет возможность свободно пройти вакцинацию. Пока же необходимости в них нет.

Левитс отметил, что, например, в Израиле система ковид-паспортов действует успешно. Большинство населения страны привито и может свободно перемещаться, ходить в рестораны и театры.

"Это дает больше мотивации вакцинироваться тем, кто еще сомневается. Об этом говорят также во Франции и других странах. Думаю, что в той или иной степени это будет введено по всей Европе", - сказал президент.

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