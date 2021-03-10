Левитс: введение ковид-паспортов в Латвии можно обсудить летом

Введение таких паспортов в странах Европейского союза президент считает логичным, так как их границы практически открыты. "Люди, которые привились, представляют меньше угрозы и для себя, и для других, поэтому в отношении них ограничения непропорциональны", - сказал Левитс.

В Латвии о введении паспортов вакцинации можно подумать в тот момент, когда у всех, кто хочет, будет возможность свободно пройти вакцинацию. Пока же необходимости в них нет.

Левитс отметил, что, например, в Израиле система ковид-паспортов действует успешно. Большинство населения страны привито и может свободно перемещаться, ходить в рестораны и театры.