Вакцинная дипломатия или соперничество и вакцинационализм?

Китайская экономика очень хорошо пережила кризис: рост на 2,3% по стандартам Китая незначителен, но в прошлом году он был единственной из крупнейших экономик, валовой внутренний продукт которой вообще увеличился. Соответствующий показатель для США снизился на 3,5% (правда, в последнем квартале 2020 года экономика США также продемонстрировала хороший рост).
По мнению западных стран, Китай относительно успешно справился с кризисом благодаря драконовским, ограничивающим права человека правилам, неприемлемым для либеральных демократий. С одной стороны, критика оправданна, с другой стороны, большинство китайцев довольны политикой Пекина и ее результатами (жизнь - самое дорогое достояние), да и меры, принимающиеся в западных странах, отнюдь не приятны и не расширяют права человека. В то же время демократии Восточной Азии (Тайвань, Япония и Южная Корея) справились с вирусом намного лучше, чем управляемая коммунистами Народная Республика. Таким образом, ключ к успеху - это не автократический режим, как предлагает пропаганда Пекина, а скорее культурные факторы.
С другой стороны, в области вакцинации успехов больше в США. Во-первых, самые известные вакцины Америки, Pfizer/BioNTech (в сотрудничестве с немцами) и Moderna, более эффективны, чем китайские Sinovac и Sinopharm. Во-вторых, на сегодняшний день в Соединенных Штатах вакцинировано гораздо больше людей, как в абсолютном, так и в относительном выражении. В Соединенных Штатах 93 миллиона человек, т.е. 27,5% населения, получили хотя бы одну дозу. В Китае соответствующий показатель составляет 52,5 миллиона человек или 3,65%.
По мнению американцев, эти статистические данные показывают, что хотя авторитарные страны госкапитализма могут быстрее мобилизоваться на ранних стадиях кризиса, либеральные демократии в конечном итоге добьются большего успеха, потому что они более гибкие и творческие. Возможно.
В области вакцинной дипломатии Китай, вероятно, преуспел больше, чем Соединенные Штаты. Хотя вышеупомянутые американские вакцины, вероятно, лучше китайских и, следовательно, более популярны, они дороги и недоступны для большей части человечества. С другой стороны, Китаю, по крайней мере, удалось создать впечатление, что он помогает беднейшим людям в мире. По данным Пекина, Китайская Народная Республика поставила или заключила специальные контракты на поставку около полумиллиарда доз вакцины примерно в 70 стран. Что-то за деньги, что-то в качестве помощи. Конечно, Пекин ожидает взамен некоторых уступок от стран назначения - например, Филиппины пойдут на уступки по Южно-Китайскому морю, а Турция будет как можно меньше уделять внимание репрессиям уйгуров.
По данным властей, в этом году КНР сможет произвести не менее 2,5 миллиарда доз коронавирусной вакцины. Выполнение обещания, вероятно, не является утопией. Если это произойдет, большая часть человечества будет в долгу перед Народной Республикой. Китайские вакцины используются почти исключительно людьми в менее развитых странах, но следует иметь в виду, что большинство людей живут как раз в них и подчиняются принципу "лучше синица в руках, чем журавль в небе".