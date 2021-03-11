Чт, 11.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Видео ⟩ У берегов Румынии затонуло эстонское торговое судно, погибли как минимум два человека

Фото иллюстративное. ФОТО: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

В Черном море затонуло судно Volgo Balt 179, принадлежащее эстонской фирме. На борту находились 13 украинских моряков, погибли по меньшей мере двое, пишет Rus.Postimees.

"Двое моряков утонули, поиски одного продолжаются, еще десять были спасены. Спасенный экипаж сейчас находится на борту судна GSP Falcon, их доставят в румынский порт Констанцы", - передает "Интерфакс". Судно шло под флагом Коморских островов из Ростова-на-Дону в порт Констанцы.

Судно Volgo Balt 179 послало SOS-сигнал утром в четверг, 11 марта. Пресс-секретарь судоходной компании Grup Servicii Petroliere (GSP) передал, что спасательная операция была начата немедленно, она проходила при крайне сложных погодных условиях. Спасенные моряки - в медотсеке на борту GSP Falcon, им оказывают всю необходимую помощь. Поскольку один член экипажа пока не найден, спасательная операция продолжается.

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