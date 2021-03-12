Министры призывают наладить в Латвии производство тестов на Covid-19

"Поддержка местной промышленности - один из моих приоритетов. Если мы посмотрим на это шире, производство тестов на Covid-19 здесь, на месте, на самом деле является вопросом безопасности. Чем меньше мы будем зависеть от других, тем лучше будут дела в экономике и национальной безопасности ",