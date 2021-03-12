Министры призывают наладить в Латвии производство тестов на Covid-19

Сегодня, 12 марта, Пабрикс и Витенбергс обсудили экономическое положение страны в условиях глобальной пандемии, сделав вывод, что одним из потенциальных направлений развития является производство тестов на Covid-19 на территории Латвии.
Министры призывают местные промышленные компании принять участие в борьбе с пандемией, оценив свои возможности и предоставив информацию о возможностях производства тестов на Covid-19 в Латвии.
"Поддержка местной промышленности - один из моих приоритетов. Если мы посмотрим на это шире, производство тестов на Covid-19 здесь, на месте, на самом деле является вопросом безопасности. Чем меньше мы будем зависеть от других, тем лучше будут дела в экономике и национальной безопасности ",
Витенбергс отметил, что глобальная пандемия создала условия, которые заставляют местные компании меняться.
"Нам необходимо увеличить возможности тестирования на Covid-19, но стоимость самих тестов высока. Весной мы призывали предпринимателей производить маски для лица, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, и это направление стоит продолжать", - сказал министр экономики.