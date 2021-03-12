Пт, 12.03.2021
Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира. Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Министры призывают наладить в Латвии производство тестов на Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/LETA/AFP/Scanpix/Reuters/AP

Министр обороны Артис Пабрикс и министр экономики Янис Витенбергс предлагают рассмотреть возможность производства тестов на Covid-19 в Латвии, что предоставило бы новые возможности местной производственной индустрии, сообщили агентству LЕТА в Министерстве обороны.

Сегодня, 12 марта, Пабрикс и Витенбергс обсудили экономическое положение страны в условиях глобальной пандемии, сделав вывод, что одним из потенциальных направлений развития является производство тестов на Covid-19 на территории Латвии.

Министры призывают местные промышленные компании принять участие в борьбе с пандемией, оценив свои возможности и предоставив информацию о возможностях производства тестов на Covid-19 в Латвии.

"Поддержка местной промышленности - один из моих приоритетов. Если мы посмотрим на это шире, производство тестов на Covid-19 здесь, на месте, на самом деле является вопросом безопасности. Чем меньше мы будем зависеть от других, тем лучше будут дела в экономике и национальной безопасности ",

- подчеркнул Пабрикс.

Витенбергс отметил, что глобальная пандемия создала условия, которые заставляют местные компании меняться.

"Нам необходимо увеличить возможности тестирования на Covid-19, но стоимость самих тестов высока. Весной мы призывали предпринимателей производить маски для лица, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, и это направление стоит продолжать", - сказал министр экономики.

НАВЕРХ
Back