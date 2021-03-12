Сб, 13.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

ВОЗ рекомендует продолжить применять вакцину AstraZeneca. Ранее 10 стран ЕС уже отказались от нее

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Политзаключенные в Беларуси объявляют голодовку в знак протеста. Известно как минимум о четырех таких случаях
  • Алексея Навального увезли из следственного изолятора Кольчугино. Куда этапируют политика – неизвестно
  • Правительство Украины обсуждает возможность нового локдауне. В стране за сутки заболело практически 13 тысяч человек. Это самый высокий показатель в этом году
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжить применять вакцину AstraZeneca. Ранее 10 стран Евросоюза отказались от этого препарата
  • Президент США Джо Байден обещает сделать все возможное, чтобы к 1 мая каждый американец смог получить вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжить применять вакцину AstraZeneca для прививки от коронавируса на фоне отказа ряда стран от ее использования. Там говорят, что польза от вакцины продолжает превышать риски. Это ответ на то, что ряд европейских стран временно приостановили использование вакцины от AstraZeneca, проверяя, есть ли связь между препаратом и возможными осложнениями.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 12.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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