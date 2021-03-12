ВОЗ рекомендует продолжить применять вакцину AstraZeneca. Ранее 10 стран ЕС уже отказались от нее
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжить применять вакцину AstraZeneca для прививки от коронавируса на фоне отказа ряда стран от ее использования. Там говорят, что польза от вакцины продолжает превышать риски. Это ответ на то, что ряд европейских стран временно приостановили использование вакцины от AstraZeneca, проверяя, есть ли связь между препаратом и возможными осложнениями.
Все подробности - в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 12.03.2021
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.