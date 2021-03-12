ВОЗ рекомендует продолжить применять вакцину AstraZeneca. Ранее 10 стран ЕС уже отказались от нее

Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжить применять вакцину AstraZeneca для прививки от коронавируса на фоне отказа ряда стран от ее использования. Там говорят, что польза от вакцины продолжает превышать риски. Это ответ на то, что ряд европейских стран временно приостановили использование вакцины от AstraZeneca, проверяя, есть ли связь между препаратом и возможными осложнениями.