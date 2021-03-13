Сб, 13.03.2021
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Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии

Индюк устроил погром в стоматологическом кабинете. Его разозлило собственное отражение

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В калифорнийском городе Фер-Окс огромный дикий индюк вломился в стоматологический кабинет, выбив окно с двойным стеклом, и устроил там беспорядок, пишет Esquire со ссылкой на The Sacramento Bee и Fox News.

Сперва он вломился в стоматологию, разбив окно. Там птица исцарапала стены  и испортила стоматологические кресла. И это не говоря уже об устроенном в кабинете беспорядке.

В это время в здании находилась офис-менеджер Донна Макдоналд. Увидев индюка, она спряталась и позвонила в службу контроля над животными. Сотрудники службы попытались совладать со строптивым индюком, но тот вырывался, кричал и продолжал сеять хаос.

В конце концов с индюком справились. Специалисты осмотрели его и пришли к выводу, что птицу можно выпустить обратно на природу.

По словам эксперта, агрессию индюка вызвало не что иное, как собственное отражение в стекле. Сейчас идет брачный период, и самец, судя по всему, подумал, что перед ним соперник, а потому решил сразу разобраться с ним и не подпустить к индюшкам.

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