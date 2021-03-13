На ремонт Островного моста Рига возьмет кредит в размере более 14 млн евро

Как рассказал депутатам на заседании Рижской думы директор финансового департамента Улдис Ракстиньш, первоначально планировалось, что на эти цели городская дума займёт 30 млн евро.

До сих пор из запланированного ранее кредита израсходовано примерно 5 млн евро, таким образом, общая сумма кредита составит около 19,5 млн евро.

Кредит планируется взять в Госказне или у другого кредитора, который предложит более выгодные условия, со сроком погашения до 15 лет и отсрочкой выплаты основной суммы до двух лет.

Как сообщалось, второй этап ремонта Островного моста осуществила компания ООО ACB un Tilts.

На втором этапе была перестроена эстакада через Биекеньгравис, путепровод над улицей Краста, мост через Биекеньгравис, путепровод на Луцавсале и четыре эстакады на Закюсале.