"Помолитесь за меня": Бывший президент Польши записал прощальное видео перед операцией на сердце

Запись, опубликованную в Facebook, Валенса подписал словами: "Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня".

"Я готов к двум основным исходам, - говорит Валенса на видео. - Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу", - приводит перевод с польского языка "Медуза".

"Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства", - заявил он.

Как пишет Gazeta.pl, Валенса также говорит, что не боится ничего, кроме Бога "и немножечко жены".