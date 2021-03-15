Пн, 15.03.2021
При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день, по оценке Бюро вакцинации, общая мощность вакцинации должна составить более 150 000 вакцинированных человек в неделю, в Риге - даже до 20 тысяч вакцинированных в одном пункте. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

"Помолитесь за меня": Бывший президент Польши записал прощальное видео перед операцией на сердце

ФОТО: AFP / Scanpix

Бывший президент Польши Лех Валенса ложится на операцию по замене элемента питания в кардиостимуляторе. Перед операцией он записал видеообращение, в котором на всякий случай попрощался. Но подчеркнул, что ничего не боится, кроме Бога "и немножечко жены", сообщает "Медуза". 

Запись, опубликованную в Facebook, Валенса подписал словами: "Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня".

"Я готов к двум основным исходам, - говорит Валенса на видео. - Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу", - приводит перевод с польского языка "Медуза".

"Я делал только то, во что верил, без каких-то подтекстов, без подлости, без предательства", - заявил он.

Как пишет Gazeta.pl, Валенса также говорит, что не боится ничего, кроме Бога "и немножечко жены".

77-летнему Леху Валенсе предстоит операция по замене элемента питания в кардиостимуляторе, который ему поставили в 2008 году. Помимо плановой замены, сообщил Валенса ранее газете Super Express, возникли и нештатные обстоятельства - вышел из строя один из трех электродов.

НАВЕРХ
Back