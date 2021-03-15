За сутки выявлено 178 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,9%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, умерли два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, умерли два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:
В субботу было сделано 3635 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 4,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 93 959 человек, умерли 1769 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.
Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 393,7 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболел 7501 человек.