За сутки выявлено 178 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,9%

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:

один человек - в возрасте 40-49 лет,

один человек - в возрасте 80-89 лет.

В субботу было сделано 3635 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 4,9%. 5

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 93 959 человек, умерли 1769 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.