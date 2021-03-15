Пн, 15.03.2021
При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день, по оценке Бюро вакцинации, общая мощность вакцинации должна составить более 150 000 вакцинированных человек в неделю, в Риге - даже до 20 тысяч вакцинированных в одном пункте. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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За сутки выявлено 178 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,9%

Иллюстративное фото ФОТО: Alexander Raths, Shutterstock.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 178 новых случаев Covid-19, умерли два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте 40-49 лет,
  • один человек - в возрасте 80-89 лет.

В субботу было сделано 3635 тестов на Сovid-19. Доля положительных результатов составила 4,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 93 959 человек, умерли 1769 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 393,7 случая на 100 000 населения, за последние две недели заболел 7501 человек.

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