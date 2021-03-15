Rīgas satiksme вводит изменения на ряде маршрутов, чтобы уменьшить число пассажиров в общественном транспорте

На ряде маршрутов в утренние и вечерние часы увеличено количество рейсов и уменьшены интервалы между ними, что позволит использовать 12-метровые автобусы. 18-метровые автобусы планируется направить на другие маршруты, чтобы увеличить возможности дистанцирования.

Чтобы уменьшить пассажиропоток на самом загруженном участке 3-го автобусного маршрута, временно открыт параллельный автобусный маршрут 3А. Утром в самые загруженные часы автобус 3A будет курсировать по маршруту Даугавгрива - бульв. Бривибас, а вечером - по маршруту памятник Свободы - Даугавгрива.

На 1-м и 5-м автобусных маршрутах будут курсировать длинные троллейбусы.