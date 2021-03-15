Черным по белому ⟩ Что нужно знать о тромбозе и AstraZeneca?

Аргументы против
- Ряд стран заявили о приостановке использования вакцины AstraZeneca после появления сведений о госпитализации нескольких молодых пациентов (до 50 лет), получивших дозу вакцины, и смерти одного из них. У всех четверых возникли подкожные кровотечения или инсульты.
- Использование вакцины остановили Норвегия, Дания, Нидерланды, Исландия, Болгария и частично Италия. При этом вакцина поставляется в 68 стран мира. В Эстонии было рекомендовано пока не вакцинировать людей, имеющих риск возникновения тромбов.
- Европейское агентство лекарственных средств выясняет, если ли связь между реальными случаями заболевания и вакциной. Однако окончательные выводы будут сделаны через две-три недели, в течение этого времени врачи рекомендуют лишь некоторым пациентам с осложненным анамнезом подождать с вакцинацией.
Что говорят ученые в пользу прививки AstraZeneca?
- В случае заболевания любая зарегистрированная в ЕС вакцина лучше, чем ничего. Риск тромбоза при стандартном течении Covid-19 составляет примерно 20%, в случаях тяжелого течения болезни - 50%.
- По состоянию на 10 марта вакцину AstraZeneca получили пять миллионов жителей европейских стран. По данным Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) среди вакцинированных зарегистрировано 30 случаев различных проявлений тромбоэмболии. То есть среди привитых людей частота тромбозов составила 30 случаев на пять миллионов = 0,0006%.
- Частота случаев тромбоза в обычной популяции составляет 0,001%.
- То есть у вакцинированных проявления тромбоэмболических явлений встречаются НЕ чаще, чем у непривитых людей.
- Люди, которые по рекомендации врача принимают ежедневно кроворазжижающие препараты, не подвергаются риску тромбоза при вакцинации AstraZeneca.
- Люди, которые перенесли инсульт, инфаркт или тромбоз артерий нижних конечностей, не подвергаются риску тромбоза при вакцинации AstraZeneca.
- При вакцинации AstraZeneca врачи проверяют, нет ли у вас в анамнезе противопоказаний, и некоторое время наблюдают за вашим состоянием.
- Некоторые страны, отнеслись к возможному риску очень серьезно и приостановили использование определенной партии вакцины AstraZeneca до тех пор, пока не будут получены окончательные ответы. Европейское агентство лекарственных средств заверяет, что вакцина безопасна и не вызывает тяжелых побочных эффектов.
- Ранее использование AstraZeneca не рекомендовалось в возрастной группе 55+. В Эстонии ее не кололи людям старше 70, о чем говорил и доктор Аркадий Попов. Причиной называлось малое количество исследований среди людей солидного возраста. На прошлой неделе Департамент лекарств Эстонии, изучив новую информацию, снял все возрастные ограничения, поэтому теперь эту вакцину можно колоть всем, кто старше 18 лет.
- Имеются и вопросы об эффективности. В случае AstraZeneca говорилось, что она составляет 60 процентов, но утверждается, что в зависимости от интервала введения доз она может увеличиваться до 90 процентов.
Кому не стоит пока колоться?
Факторы, которые повышают риск тромбоза:
- история тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии;
- семейный анамнез тромбоза у родителей, сестер или братьев;
- иммобилизация конечности (например, гипс), постельный режим более трех дней, лежачие пациенты;
- перенесенная большая операция или травма в течение последних четырех недель;
- наличие злокачественной опухоли в активной фазе;
- гормонозамещающая терапия эстрогеном или тамоксифеном;
- очень тяжелая сердечная или почечная недостаточность;
- другое заболевание, при котором лечащий врач предупредил вас о повышенном риске тромбоза.
Как уточнила эстонский семейный врач, член правления Союза семейных врачей Кармен Йоллер, "при наличии одного из перечисленных факторов, повышающих риск тромбоза, и при условии, что человек НЕ получает лечение аспирином или антикоагулянтом, вакцинация временно откладывается (до трех недель) до уточнения ситуации и получения окончательных данных".
С инструкцией и ответами на самые важные вопросы об AstraZeneca на русском языке можно ознакомиться здесь.