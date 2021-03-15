Черным по белому ⟩ Что нужно знать о тромбозе и AstraZeneca?

Аргументы против

Что говорят ученые в пользу прививки AstraZeneca?

Кому не стоит пока колоться?

Как уточнила эстонский семейный врач, член правления Союза семейных врачей Кармен Йоллер, "при наличии одного из перечисленных факторов, повышающих риск тромбоза, и при условии, что человек НЕ получает лечение аспирином или антикоагулянтом, вакцинация временно откладывается (до трех недель) до уточнения ситуации и получения окончательных данных".