В январе гостиницами пользовались почти вчетверо меньше, чем годом ранее

В том числе количество ночей, проведенных зарубежными туристами в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов, в январе 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года сократилось на 91,8% - до 19,5 тыс. Местные жители провели в гостиницах Латвии на 38,3% меньше ночей - 59,8 тыс.

В январе 2021 года в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 37,8 тыс. гостей, что на 76,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Число обслуженных зарубежных туристов сократилось на 93,4% - до 7,3 тыс. человек, а число обслуженных жителей Латвии - на 42,3% до 30,5 тыс. человек.

По данным CSP, заполняемость гостиничных номеров в январе этого года составила 12%, тогда как в январе прошлого года - 38,4%. В том числе заполняемость номеров в рижских гостиницах в январе этого года составила 13% по сравнению с 47% в январе 2020 года.

Больше всего туристов в январе этого года приехало из России (1 тыс. человек), Германии (0,6 тыс. человек), Эстонии (0,6 тыс. человек), Литвы (0,6 тыс. человек), Польши (0,6 тыс. человек) и Великобритании (0,4 тыс. человек),

Больше всего иностранных гостей было размещено в Риге - 82,3%. В Юрмале их число составило 2,7%, в Лиепае - 2,4%, в Сигулдском крае - 2,1%, в Марупском крае - 1,9%.