За прошедшие сутки выявлено 643 случая Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 643 новых случая Covid-19, умерли восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 643 новых случая Covid-19, умерли восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:
В понедельник сделано 16 419 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 94 602 человек, умерли 1777 человек.
Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 393,1 случая на 100 000 населения.