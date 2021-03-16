За прошедшие сутки выявлено 643 случая Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

В понедельник сделано 16 419 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 94 602 человек, умерли 1777 человек.