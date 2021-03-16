Вт, 16.03.2021
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Владимир Соловьев о Владимире Путине

За прошедшие сутки выявлено 643 случая Covid-19, доля положительных результатов составила 3,9%

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 643 новых случая Covid-19, умерли восемь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

  • два человека - в возрасте 60-69 лет,
  • один человек - в возрасте 70-79 лет,
  • два человека - в возрасте 80-89 лет,
  • три человека - в возрасте 90-99 лет.

В понедельник сделано 16 419 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 94 602 человек, умерли 1777 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 393,1 случая на 100 000 населения.

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