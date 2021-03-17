Ср, 17.03.2021
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Алексей Навальный из колонии

В Польше за сутки зарегистрировано 25 000 новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: EPA/Przemyslaw Piatkowski POLAND OUT

В Польше за сутки подтверждено более 25 000 новых случаев заражения Covid-19, таким образом, этот показатель достиг наивысшего уровня с момента кульминации в ноябре 2020 года, пишет dpa.

За 24 часа было зарегистрировано и 453 связанных с Covid-19 смерти, таким образом, общее число смертей с начала пандемии выросло до 48 032.

Количество новых случаев заражения продолжает расти и уже приблизилось к рекорду 7 ноября, когда были зарегистрированы 27 875 случаев.

Введенные ограничения были усилены в четырех регионах Польше, в Мазовии, в том числе и в столице Варшаве, в Лабуше, Померании и Варминско-Мазурском воеводстве.

Как отметили чиновники, если количество случаев заражения продолжит расти, установленные в этих регионах ограничения будут введены по всей стране.

Эти мероприятия предусматривают закрытие школ, горнолыжных трасс, рекреакцию спортивных объектов и учреждений культуры, ограничение работы торговых центров, а для младших школьников - введение гибридной платформы обучения, объединив очное и дистанционное обучение.

По всей стране по-прежнему обязательным является ношение масок, рестораны могут продавать еду только с собой или с доставкой на дом.

В остальных 12 регионах Польши школы открыты, но только для учеников в возрасте от семи до девяти лет.

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