Пособие в размере 500 евро за ребенка: жители начнут получать деньги уже на этой неделе

Второе перечисление пособий запланировано на пятницу, 19 марта, а третье - на 22 или 23 марта. Деньги семьи получат на свои счета не позднее трех рабочих дней после осуществления перевода, пообещала министр.

Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет осуществлять отдельное перечисление за каждого ребенка, например, если у человека трое детей, то на счет трижды будет зачислено по 500 евро. Даты перечисления за каждого ребенка могут отличаться, так как выплата будет осуществляться постепенно по году рождения ребенка, начиная со старших.

Напомним, единоразовое пособие в размере 500 евро выделяется не ребенку, а одному из его родителей, который получает одно из выделяемых Государственным агентством социального страхования (VSAA) пособий - пособие по уходу за детьми в возрасте до одного года, семейное государственное пособие или доплату к семейному государственному пособию за ребенка с инвалидностью.

Цель этого пособия - оказать поддержку родителям, которые вынуждены вкладывать чрезвычайно большие ресурсы, чтобы, не теряя работу, суметь объединить рабочие обязанности и образование детей.

Деньги задуманы и для покрытия других дополнительных расходов, возникших во время режима чрезвычайной ситуации. Например, дополнительных расходов на приобретение продуктов питания, оплату коммунальных услуг и т. д., на приобретение необходимого для учебы компьютера или найма лица дополнительной поддержки, которое окажет помощь в присмотре за ребенком или в образовательном процессе, а также на другие индивидуальные нужды семьи.