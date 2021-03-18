Американский политолог: Путин может задуматься о гибридной операции в странах Балтии

С этой целью Путин может организовать гибридную операцию в странах Балтии, где проживает много этнических русских, сказал Арон. "Мы склонны повторять то, что сработало. Политологи называют это "путем зависимости", - пишет профессор.

По его словам, оказавшись в ситуации, возможно, даже более острой в политическом и экономическом плане, чем в 2012 и 2013 годах, после так называемого "крымского консенсуса", Путин может прибегнуть к тому же, что у него хорошо получалось в прошлом - к короткой победоносной войне, - предупреждает Арон.

Он напоминает, что наивысшего рейтинга - 88% - Путин достиг в сентябре 2008 года после пятидневной войны с Грузией. 1

Среди факторов, которые могут побудить хозяина Кремля сделать это, политолог называет рвение Путина стать "президентом пожизненно", в то время как Россия переживает экономический застой, пандемию и массовые протесты после заключения в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального.

По словам Арона, Путин может решить напасть на одного из своих соседей. Он отмечает, что российские войска уже размещены на границах Грузии, Молдовы и Украины, что Беларусь уже является "формально единым государством" и что в Казахстане проживает 3,5 миллиона русских - это больше, чем в любой другой стране за пределами России. Кроме того, этнические русские сконцентрированы в приграничных с Россией районах Казахстана.

Однако эти страны, по мнению Арона, не соответствуют "амбициям Путина". Вместо этого Россия могла бы провести гибридную операцию, похожую на оккупацию Крыма в одной из стран Балтии.

По словам Аарона, наиболее вероятными целями являются Восточно-Вируский район Эстонии, где 74% населения составляют этнические русские, и крупнейший город уезда Нарва, где доля этнических русских составляет 83%, или Латгалия, где доля этнических русских составляет 36%, а также Даугавпилс, где этнические русские составляют 48% населения. 1