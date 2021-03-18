Ученый: Только оптимисты считают, что Латвия сможет избежать европейского сценария

Бригис напомнил, что пока Латвия была одной из немногих европейских стран, где заболеваемость снизилась, но в последние дни она снова начала расти. По его словам, снижение наблюдается в тех странах, где введены жесткие ограничения.

"Нужно быть очень оптимистичным, чтобы думать, что Латвия сможет избежать европейского сценария", - предсказал Бригис, основываясь на своих мыслях о распространении новых штаммов Covid-19.

Поэтому за ситуацией нужно следить, нужно быть морально готовым к увеличению заболеваемости и "ограничению любого передвижения", считает ученый. По его словам, только вакцинация от Covid-19 и сокращение контактов могут улучшить ситуацию.

"Я сочувствую политикам. Очень сложно принимать преждевременные решения", - сказала Бригис в ответ на вопрос, следует ли правительству поспешно вводить более строгие ограничения.

Он убежден, что обсуждение смягчения ограничений сейчас необходимо прекратить, а обществу нужно соблюдать уже существующие ограничения еще две-три недели. Бригис считает, что Эстония опрометчиво ослабила ограничения, и теперь ситуация с распространением Covid-19 там стала драматичной и неконтролируемой.

Также Бригис подчеркнул, что решение на время приоcтановить использование вакцин от AstraZeneca принято по принципу "безопасность превыше всего". Кроме того, по мнению ученого, после получения оценки безопасности вакцины доверие к ней может только возрасти.

Как сообщалось, несмотря на то, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в настоящее время снижается, семидневная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии увеличилась в начале этой недели, сообщил министр здравоохранения Павлютс в Twitter в среду, 17 марта.

"Не хорошо. На панели управления зажглась красная лампочка ", - прокомментировал министр. Политик ранее использовал эту аналогию в конце февраля, заявив, что задача правительства будет заключаться в согласовании четкого плана действий к тому времени, когда "зажгутся красные лампочки на панели управления". Ранее Павлютс сказал, что это будет означать, что, как и в других странах, возможно, придется решать об ограничениях на передвижение и услуги, однако это будут "крайние меры".