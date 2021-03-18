Галерея ⟩ Треть эстонского парламента уже вакцинировали от коронавируса
Сегодня, после избрания нового состава эстонского парламента Рийгикогу, депутатов привили вакциной от коронавируса AstraZeneca, пишет RusPostimees.
Сегодня, после избрания нового состава эстонского парламента Рийгикогу, депутатов привили вакциной от коронавируса AstraZeneca, пишет RusPostimees.
Сегодня депутаты Рийгикогу получили первую инъекцию вакцины от коронавируса. Врачи Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) вакцинировали членов Рийгикогу, которые выразили желание сделать это и которые смогли приехать на вакцинацию сегодня. Вторая доза вакцины AstraZeneca будет введена 30 вакцинированным сегодня депутатам парламента 13 мая.
В минувший четверг правительство приняло решение вакцинировать членов Рийгикогу и правительства, а также других руководителей конституционных институтов.
Из центристов вакцинировались, например, Андрей Коробейник, Кайдо Хёэвельсон и Марко Шорин. "Прямо сейчас хорошо, спасибо за вопрос. Сам я не считаю, что коронавирус опасен для меня, но знаю, что для пожилых людей он намного опаснее. Я общаюсь со многими пожилыми людьми, которые могут серьезно пострадать от коронавируса, поэтому не хочу заразить, болея бессимптомно", - ответил Коробейник на вопрос, почему он хотел сделать прививку. В настоящее время у него нет побочных эффектов, но если они возникнут, он обратится к своему семейному врачу. "Конечно, мне введут и вторую дозу, когда придет время", - добавил Коробейник.
Депутат от партии "Отечество" Прийт Сибуль сегодня не участвовал в вакцинации, поскольку уже переболел коронавирусом и решил сначала сделать тест на антитела и обратиться к семейному врачу. Член фракции "Отечества" Андрес Метсоя получил сегодня первую дозу препарата AstraZeneca. "Я ничего не понимаю в данный момент, кажется, я вполне жив", - рассказал он о своих чувствах. Он выбрал вакцину, потому что это очень важная мера подавления вируса. Во-вторых, это еще и возможность защитить свое здоровье и здоровье близких.
Порекомендовал бы он вакцину другим? "Я считаю, что это очень разумное решение. В этой жизни все сопряжено с риском. Жизнь - это вообще большой риск", - ответил Метсоя. Он привел пример из своей жизни, когда он и вся его семья весной заболели коронавирусом. "Если можно избежать повторения той недели, то это хорошая возможность. Та неделя хорошей не была", - сказал он.
Только что получил иньекцию вакцины и другой депутат "Отечество" Тармо Круусимяэ. Рука члена Рийгикогу не болит, голова не кружится. "Если было принято решение о вакцинации членов Рийгикогу, то должен сказать, что не принять сейчас вакцину не подобало бы государственному деятелю", - пояснил Круусимяэ.
По его словам, во всем этом немножко виноват Тоомас Сильдам. "Однажды он сказал, что если Рийгикогу перейдет на удаленное заседание, то это прервать работу - Рийгикогу должен работать в любой ситуации", - перефразировал депутат.
Круусимяэ получит и вторую дозу: "Если лечение такое, зачем останавливаться? Я приведу вам пример. Если бы можно было получить водительские права, сдавая теорию, но не экзамен по вождению... Но это ведь один и тот же пакет, который требуется, чтобы получить права. Тогда зачем вообще это делать?" - сказал Круусимяэ.
По его словам, сейчас нельзя мучиться относительного того, что можно сделать и в достаточной ли мере это сработает. "Я не болен, мне сделали инъекцию AstraZeneca. Поможет ли? Знаете, этой весной у меня слишком много знакомых и сверстников умерли. Это грустно", - сказал Круусимяэ.
Председатель Социал-демократической партии депутат Индрек Саар не участвовал в вакцинации сегодня и не смог сказать, кто из соцдемов участвовать. "У нас есть несколько человек, которые сказали, что, поскольку мы можем организовать нашу работу посредством удаленных сессий, мы не считаем настолько необходимой вакцинацию", - пояснил Саар.